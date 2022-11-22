الامارات | عاجل: مانشستر يونايتد يتخلّى عن كريستيانو رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن فسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باتفاق الطرفين.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي إن فسخ عقد رونالدو تم بشكل فوري وذلك بعد الاتفاق مع اللاعب.

وأضاف أن نادي مانشستر يونايتد يشكر رونالدو على فترته الأولى والثانية مع النادي الإنجليزي، وذلك بعد إحراز 145 هدف في 346 مباراة، وتمنى له له التوفيق هو وعائلته.

وختم أن النادي سيظل مركزاً على تطور الفريق بقيادة المدرب إيرك تين هاغ من أجل تحقيق النجاح داخل الملعب خلال الفترة المقبلة.