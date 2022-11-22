الامارات | عقب إصابته المروعة ودموع العويس.. أخر تطورات إصابة نجم المنتخب السعودي (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر طبية قريبة من المنتخب السعودي في قطر أخر تطورات حالة اللاعب السعودي ياسر الشهراني، الذي تعرض لإصابة مروعة في الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية والأرجنتين نتيجة الاصطدام بالحارس السعودي محمد العويس، طلب بعدها الحارس السعودي سرعة التدخل الطبي وانخرط في البكاء لقوة الاصطدام في وجه اللاعب الذي انتهى المونديال بالنسبة له رسمياً.

وخرج اللاعب السعودي بعد عدة دقائق من البقاء في الأرض مع الجهاز الطبي ليخرج مباشرة إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية وأكمل الحكم المباراة التي شهدت فوز تاريخي للمنتخب السعودي على المصنف الثالث عالمياً المنتخب الأرجنتيني.

وذكرت "جريدة الرياض – الرياضة" عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي توتير، أخر تطورات حالة اللاعب ياسر الشهراني وأكدت أن مصادر طبية كشفت بالفحوصات الأولية إصابة لاعب المنتخب ياسر الشهراني بكسر في الفك وضرر في بعض الأسنان".

وكان المنتخب السعودي قد نجح في قلب تأخره بهدف أمام الأرجنتين إلى الفوز بهدفين، حيث تقدم التانغو بهدف حمل توقيع نجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 48، وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تسديدة رائعة في الدقيقة 53.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وجه بنقل اللاعب ياسر الشهراني بطائرة خاصة إلى ألمانيا لتلقي العلاج، بعد إصابته التي تعرض لها.