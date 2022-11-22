الملك سلمان يأمر بإجازة رسمية احتفالا بفوز السعودية على الأرجنتين.. ومفاجأة من تركي آل الشيخ

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر ملكيا بأن يكون غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، وذلك بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتينى فى افتتاح مبارياته بالمونديال.

من جانبه، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إتاحة منطقتي فعاليات موسم الرياض الترفيهي البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد، مجانا، وذلك بمناسبة الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين.

وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات: " البولفيارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجاناً اليوم بمناسبة فوز المنتخب".

وحقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

تقدم المنتخب الأرجنتيني مبكراً عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني انقلب الحال، حيث نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة على طبق من ذهب من عبد الإله المالكي.

وفي الدقيقة 54، ينجح سالم الدوسري في قلب الطاولة ويسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي لتنتهي المباراة 2-1.