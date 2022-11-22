بأداء رجولي.. تونس تخطف نقطة ثمينة من الدنمارك في مونيال 2022

الشارقة - اميمة ياسر - خطف المنتخب التونسي، نقطة ثمينة من الدنمارك، بعد تعادلهما بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر على إستاد "المدينة التعليمية".

وشهد الشوط الأول من المباراة، سيطرة هجومية من جانب نسور قرطاج طوال الـ 45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، تراجع المنتخب التونسي دفاعيًا وهو ما منح السيطرة لنظيره الدانماركي الذي كان الأخطر في الـ 45 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: علي عبدي - منتصر طالبي - محمد دراجر - ديلان برون.

خط الوسط: ياسين مرياح - إلياس سخيري - عيسى العيدوني.

خط الهجوم: عصام جبالي - يوسف المساكني - أنيس بن سليمان.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا نظيره أستراليا التاسعة مساء اليوم، بنفس الجولة في المجموعة الرابعة على "إستاد الجنوب".