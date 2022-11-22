لا أعذار.. أول تعليق من ميسي على خسارة الأرجنتين من السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - علق ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، على خسارة منتخب بلاده على يد السعودية بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وقال ميسي، في تصريحات صحفية عقب نهاية اللقاء: "التسرع خلال مباراة السعودية، كان سبباً في الخسارة"، مضيفا: "كنا نعلم أن المنتخب السعودي لديه لاعبين جيدين قادرين على تحريك الكرة واللعب بخط دفاع متقدم، لقد عملنا على ذلك و لكن كنا متسرعين بعض الشيء".

أضاف: "الآن علينا أن نثبت أننا مجموعة حقيقية، لا أعذار. علينا أن نتحد و ننهض".

حقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

تقدم المنتخب الأرجنتيني مبكراً عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني انقلب الحال، حيث نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة على طبق من ذهب من عبد الإله المالكي.

وفي الدقيقة 54، ينجح سالم الدوسري في قلب الطاولة ويسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي لتنتهي المباراة 2-1.

ودخل منتخب السعودية مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

وبدأ منتخب الأرجنتين المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيماليانو مارتينيز.

الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، نوهيل مولينا.

الوسط: أليخاندرو جوميز، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول.

الهجوم: آنخل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.