شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا الوردى يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الزمالك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

يأتي ذلك بعدما خضع لبرنامج تدريبي خاص خلال مران الأمس تحت إشراف الجهاز الفني، وخاض زكريا الوردي التدريبات الفنية والبدنية بشكل طبيعي خلال مران اليوم.

وكان الوردي خضع لتدريبات خاصة خلال مران أمس دون المشاركة في التقسيمة، قبل أن يشارك في مران اليوم كاملا استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.