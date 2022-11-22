شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها غدا الأربعاء في الخامسة مساء، ويستضيفها ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وخاض بيراميدز مرانه الأخير بمشاركة اللاعبين الدوليين بعدما انضموا للمران أمس الاثنين، عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب مصر فى ودية بلجيكا بالكويت، والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يعلن تاكيس جونياس قائمة اللاعبين التى ستدخل معسكر مغلق استعدادًا للمباراة، ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الـ 12 برصيد نقطتين فقط، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

وكان خالد جلال المدير الفنى للبنك أعلن قائمته للمباراة، والتى تضم كلاً من..

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل ، محمود الزنفلي

خط الدفاع .. عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة إبراهيم _ أحمد توفيق _ أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ أحمد العش .

خط الوسط .. أحمد سعيد _ محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمد لعبة _ محمود سيد _ محمد هلال _ إسلام جابر _ موسي دياوارا

خط الهجوم .. رزاق سيسيه _ كريم بامبو _ ناصر منسي _ أسامة فيصل