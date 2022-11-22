شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى و الزمالك مواليد 2001 بدورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الاهلى و الزمالك مواليد 2001 في المباراة التي تجمعهم حاليا على ملاعب النادى الاهلى بمدينة نصر في قمة دوري الجمهورية للشباب، ضمن الجولة السابعة من الموسم.

و دخل فريق أهلي مواليد 2001 المباراة وهو يسعى بقوة لحسم قمة دوري الشباب لصالحه، لكي يواصل تقدمه في جدول الترتيب، والمنافسة على تحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

وخاض فريقا الأهلي والزمالك 5 مباريات فقط من أصل 6 مباريات هذا الموسم، بعدما تأجلت مباراة الأهلي أمام الاتحاد ومباراة الزمالك أمام الإسماعيلي ضمن الجولة السادسة.

ويمتلك أهلي 2001 في رصيده ١٠ نقاط، من الفوز في ٣ مباريات، والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، بينما يمتلك الزمالك ٣ نقاط يحتل بهم المركز ١٩ وقبل الأخير.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2001 شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد السيد إخصائي التدليك.