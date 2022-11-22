شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا للمصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وعاد "زيزو" للمشاركة في التدريبات بعد حصوله على راحة من مران أمس بقرار من الجهاز الفني للفريق، عقب عودته من صفوف المنتخب المصري بعد خوض ودية بلجيكا التي أقيمت بالكويت.

فيما أدى عمر جابر وإمام عاشور ثنائي الفريق تدريبات بدنية خاصة قبل انطلاق مران اليوم، وحرص الجهاز الفني على خضوع الثنائي لتدريبات بدنية بعد عودتهما أمس لتدريبات الزمالك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الدوليون بعد العودة من صفوف المنتخب المصري عقب خوض ودية بلجيكا.

وخاض الثنائي التدريبات البدنية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالأدوات الرياضية المختلفة التي حرص الجهاز الفني والبدني على تجهيزها داخل الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.