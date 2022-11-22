شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب موقف محمد عبد المنعم من "واقي الوجه" للمشاركة أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الحهاز الطبي للأهلي ونظيره الفني تحّسن حالة محمد عبد المنعم مدافع الفريق، خلال التدريبات المقبلة وقدرته على خوض التدريبات والمباريات مُرتدياً "واقي الوجه" دون آلام حتى يتحدد مصير اللاعب من المشاركة في مباراة المقاولون العرب بكأس مصر.

ويلتقي الاهلي مع المقاولون العرب في الخامسة من مساء الأحد المقبل باستاد الأهلي والسلام في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر ، وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي والمقاولون العرب مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها

وبدأ محمد عبد المنعم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى أن عبد المنعم، شارك في التدريبات الجماعية بداية من اليوم مرتديا قناع الوجه الطبي، وأشار طبيب الفريق إلى أن عبد المنعم أنهى مرحلة التأهيل والتدريب المنفرد التي خضع لها بعد جراحة الأنف التي أجراها مؤخرا.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث فنيا وإداريا عن المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون في بداية المران تدريبات بدنية وتأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، ومحمود حمدي المختصين بالتأهيل في الفريق ، وشهد المران تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية.