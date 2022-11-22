شكرا لقرائتكم خبر عن دورة دولية لمصممي الموانع لرياضة الفروسية باللجنة الأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينظم الاتحاد المصرى للفروسية ، دورة تنشيطية لمصممي الموانع الدوليين لجميع مستويات مصمي الموانع لمدة يومان ، وذلك بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية ، ويحاضر فى الدورة الخبير الأجنبي ستيفن ويرث ألماني الجنسية المعين من قِبَل الاتحاد الدولي للفروسية.

يشارك في هذه الدورة عدد 19 متدربا يمثلون سبعة دول هى قطر ، فلسطين ، اليونان ، ليبيا ، الجزائر ، المغرب بالإضافة إلى مصر.

تأتى هذه الدورة تماشياً مع سياسة الاتحاد المصري للفروسية ضمن خطة الإعداد للكوادر الفنية في جميع مجالات رياضة الفروسية (حكام – مدربين – مصممي موانع) والذي يضع الرياضة على منصة الاهتمام الدولي والمحلي.