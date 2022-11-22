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دورة دولية لمصممي الموانع لرياضة الفروسية باللجنة الأوليمبية

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القاهرة - سامية سيد -  

ينظم الاتحاد المصرى للفروسية ، دورة تنشيطية لمصممي الموانع الدوليين لجميع مستويات مصمي الموانع لمدة يومان ، وذلك بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية ، ويحاضر فى الدورة الخبير الأجنبي  ستيفن ويرث ألماني الجنسية المعين من قِبَل الاتحاد الدولي للفروسية.

 

 يشارك في هذه الدورة عدد 19 متدربا يمثلون سبعة دول هى قطر ، فلسطين ، اليونان ، ليبيا ، الجزائر ، المغرب بالإضافة إلى مصر.

 

تأتى هذه الدورة تماشياً مع سياسة الاتحاد المصري للفروسية ضمن خطة الإعداد للكوادر الفنية في جميع مجالات الفروسية (حكام – مدربين – مصممي موانع) والذي يضع على منصة الاهتمام الدولي والمحلي.

 

وكان فرسان منتخبنا الوطنى للشباب والناشئين قد انتظما فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، تحت إشراف الخبير الأجنبي كريستيان جريجوري ، والذى بدأ أمس الاثنين وينتهى غد الأربعاء .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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