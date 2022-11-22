معلومة رياضية.. سبب تسمية منتخب أستراليا بـ"الكانجارو"

القاهرة - سامية سيد - يُعرف منتخب أستراليا باسم "الكانجارو" أو "الكنغر"، نسبة إلى الحيوان الشهير في البلاد، كما يحمل اسم "سوكروز"، والذي يعني الكرويين.

ويستهل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقب كأس العالم، عندما يواجه منتخب أستراليا، في المباراة التى تجمع المنتخبين باستاد الجنوب، فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، فى الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم والتي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الدنمارك وتونس بجانب فرنسا وأستراليا، ويعاني منتخب فرنسا من غياب عدد من لاعبيه الدوليين المؤثريين، أمثال كريم بنزيما، بول بوجبا، كيمبيمبي، نجولو كانتي عن نهائيات كأس العالم بسبب الإصابات .

وحصد المنتخب الفرنسي كأس العالم مرتين فى تاريخه، الأولى عام 1998، بينما حصد اللقب الثانى فى نسخة 2018، ويأمل فى إضافة اللقب الثالث خلال نسخة مونديال قطر 2022.

وللمفارقة وعلى سبيل التفاؤل، فطريق الفرنسيين نحو اللقب المونديالي الثاني، انطلق من أمام أستراليا أيضًا، حيث تعد مباراة فرنسا وأستراليا للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم وذلك بعد أن التقيا في البطولة الماضية التي أقيمت في روسيا 2018، وحقق المنتخب الفرنسي الفوز بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات المجموعات بالبطولة.

ويدخل منتخب فرنسا تلك البطولة مع طموح كبير للحفاظ على اللقب العالمي الذي حققه بالنسخة الماضية، في حين سيحاول الكنغر الأسترالي تقديم أداء مشرف أمام العملاق الأزرق، ويسعى الديوك إلى تفادي مفآجات الافتتاح، والخروج بنتيجة إيجابية، تمهد طريق حامل اللقب للدفاع عن إنجاز النسخة الماضية.

وفى المقابل، يرغب الأستراليون فى تكرار إنجاز مونديال ألمانيا 2006، رغم فارق الإمكانيات والمهارات الفنية عن المنافس.