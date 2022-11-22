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الامارات | تصرف غريب من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على الأرجنتين (صورة)

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ وزير الترفيه السعودي متابعيه في حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بنشر صورة جديدة عقب فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، في إنجاز تاريخي للكرة العربية والسعودية بنتيجة 2-1 بعد أن كان متأخراً بنتيجة 1-0 في الشوط الأول ليحول تأخره إلى فوز تاريخي على المصنف الثالث عالمياً.

ونشر تركي آل الشيخ الصورة الشهيرة التي جمعت النجم الأرجنتيني ليونيل والنجم البرتغالي ، قبل انطلاق بطولة كأس العالم بيوم واحد والخاص بالإعلان لإحدى الشركات، وقام باستبدال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، باللاعب السعودي سالم الدوسري، الذي أحرز الهدف الثاني للسعودية.

وكان كريستيانو رونالدو قد علق على الصورة التي جمعته مع ميسي وأمامهما الشطرنج أنه يتمنى أن يقول لميسي "كش ملك"، ليقوم بعد ذلك وزير الترفيه السعودي بتغيير صورة ميسي.

وتعتبر خسارة الارجنتين من السعودية بعد تقدمهم في النتيجة بالشوط الاول تحدث للمرة الأولى للتانجو الارجنتيني في تاريخ المونديال منذ المباراة النهائية ضد اوروغواي في مونديال 1930.

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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