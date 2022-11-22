ملخص وأهداف الفوز الملحمي للسعودية على الأرجنتين في مونديال قطر ٢٠٢٢ (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

تقدم المنتخب الأرجنتيني مبكراً عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة على طبق من ذهب من عبد الإله المالكي.

وفي الدقيقة 54، ينجح سالم الدوسري في قلب الطاولة ويسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي لتنتهي المباراة 2-1.

شاهد ملخص وأهداف المباراة: