بث مباشر بدون تقطيع.. تونس× الدنمارك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن جلال القادري، مدرب منتخب تونس، عن تشكيل "نسور قرطاج" لمواجهة الدنمارك، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، بمونديال قطر ٢٠٢٢.

وجاء تشكيل تونس لمواجهة الدنمارك كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: علي عبدي - منتصر طالبي - محمد دراجر - ديلان برون.

خط الوسط: ياسين مرياح - إلياس سخيري - عيسى العيدوني.

خط الهجوم: عصام جبالي - يوسف المساكني - أنيس بن سليمان.

القنوات الناقلة

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستذاع مباراة تونس والدنمارك عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

تردد قناة beIN Sport HD المفتوحة على النايل سات

التردد: 11054 H

معدل الترميز: 27500

ملحوظة: يجب أن يدعم الرسيفر الخاص بك تقنية الHD.

ويمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة من خلال الموقع الرسمي لقنوات الكاس القطرية:

https://www.alkass.net/alkass/live.aspx?ch=one