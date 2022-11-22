شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع "برنامج تأهيل" لـ محمد محمود بسبب إجهاد الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضع الجهاز الطبي للنادى الاهلى برنامج تأهيلى لمحمد محمود لاعب خط وسط الفريق حتى يتخلص من إجهاد العضلة الخلفية الذى عانى منه طوال الفترة الماضية.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأحد 27 نوفمبر باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.

وفي الدوري المصري، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكراً للغاية على الصدارة، مستغلاً تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب.