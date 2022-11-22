شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: المنتخب السعودى قدم ملحمة كروية وحقق انتصار تاريخي على الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد طارق يحيى نجم منتخب مصر والزمالك السابق، بأداء المنتخب السعودى أمام نظيره الأرجنتينى ببطولة كأس العالم، مؤكدًا إن اللاعبون قدموا مستوى مميز وظهروا بأداء رجولى أمام نجوم الأرجنتين.

أضاف طارق يحيى فى تصريحاته لـ ”الخليج 365” إن المنتخب السعودى قدم ملحمة كروية سيذكرها التاريخ كأول منتخب عربى وأسيوى يحقق فوز على منتخب الأرجنتين، لافتًا إلى إنه انتصار للتاريخ.

وأعرب "إيدر" الكرة المصرية عن امنيته للمنتخب السعودى بمواصلة الانتصارات والوصول لأبعد نقطة فى البطولة، كما تمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة فى كاس العالم.

وحقق منتخب السعودية عدد من الأرقام القياسية بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الأولي بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

بات الصقور أول منتخب عربي يفوز على الأرجنتين بعد ثنائية اليوم الثلاثاء، ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، كما أصبح أول منتخب اسيوي يسجل هدفين على التانجو.

وللمرة الاولي منذ 32 عامًا، السعودية أول منتخب غير أوروبي يفوز على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم منذ فوز الكاميرون في 1990.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى أمام الأرجنتين، حيث سجل ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء للتانجو.

ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى.

وظلت المباراة على نتيجتها حتي صافرة النهاية، بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني 2-1 وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ومن المقرر أن يلعب منتخب بولندا مع المكسيك، في الجولة الأولي بنفس المجموعة ببطولة كأس العالم 2022، السادسة مساء اليوم.