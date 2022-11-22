شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يعود لأول مرة للمشاركة فى تدريبات الزمالك بعد إصابة "وش القدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر في التدريبات البدنية والفنية لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

وأنهى أحمد فتوح الظهير البرنامج التأهيلي الخاص به الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بعد تعرضه للإصابة في وجه القدم.

وظهر فتوح بحالة فنية جيدة خلال المران بعدما تماثل للشفاء من الإصابة، ليتأكد جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية لمباريات الزمالك المقبلة.

فيما واصل إبراهيما نداي ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل ضمن المرحة الأخيرة لتجهيزهما قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويؤدي الثنائي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابات المختلفة حيث يعاني نداي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما يعاني عبد الغني من الإصابة في العضلة الأمامية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.