شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ منتخب السعودية بفوزه على الأرجنتين: روح عالية شرفت الرياضة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط المنتخب السعودى لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني، ضمن مباريات مونديال قطر 2022.

وكتب الأمين العام، على حسابه بموقع تويتر، "كل التهنئة للمنتخب السعودي علي فوزه المستحق على الارجنتين. أداء رائع وروح عالية شرفت الرياضة العربية.. وأسعدت الجماهير العربية.. نتمني توالي الانتصارات العربية في البطولة".