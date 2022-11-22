شكرا لقرائتكم خبر عن أجواش بعقد جلسة خاصة مع لاعبى الزمالك استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي روي أجواش مدرب الزمالك رسالة مهمة للاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويتولى أجواش وأسامة نبيه المدرب العام قيادة تدريبات الزمالك في ظل غياب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الذي سافر إلى بلاده من أجل حضور مراسم جنازة نجل زوجته .

وقال أجواش في جلسته مع اللاعبين: "كل شئ سيسير وفقا للنظام المتبع في الفريق، علينا أن نكون أكثر ثقة في أنفسنا، ولابد من العمل بجدية استعدادا للمرحلة المقبلة، والجميع هنا على قدر المسئولية".

وسيغيب المدير الفني للفريق الأبيض عن مباراة المصري المقبلة في كأس مصر، على أن يتولى روي أجواش مساعد فيريرا إدارة المباراة رفقة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر