شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية خاصة لجابر وعاشور فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عمر جابر وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص الجهاز الفني على خضوع الثنائي لتدريبات بدنية بعد عودتهما أمس لتدريبات الزمالك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الدوليون بعد العودة من صفوف المنتخب المصري عقب خوض ودية بلجيكا.

وخاض الثنائي التدريبات البدنية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالأدوات الرياضية المختلفة التي حرص الجهاز الفني والبدني على تجهيزها داخل الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.