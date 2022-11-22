شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص مشاركة حمدي فتحي مع الأهلي أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في المشاركة مع الفريق في مباراة المقاولون العرب بكأس مصر لعدم تعافيه جيداً من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

ويؤدي حمدي فتحي حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير، الذي خاض فيه الفراعنة مباراة ودية بالكويت أمام بلجيكا ، فازت فيها مصر بهدفين لهدف.

ورغم تحسّن حالة حمدي فتحي إلا أن فرص لحاقه بمباراة المقاولون العرب تبدو ضعيفة وإن كان الأمر سيتأكد بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل بربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

ولعب حمدى فتحى 119 مباراة مع الاهلى بكل البطولات، بإجمالى 8840 دقيقة، وسجل 11 هدفا وصنع خمسة أخرى، وتلقى 19 كارت أصفر ونال كارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقي مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرة بجانب الدورى مرتين.