شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صالح يستقر علي معسكر مفتوح لمنتخب الصالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قرر هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات إقامة معسكر مفتوح للاعبي المنتخب، يبدأ يوم الجمعة المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام، لمتابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، والاطمئنان على مستواهم فى ظل استمرار مباريات الدورى المحلي.
ويتابع الجهاز الفني مباريات بطولة الدورى، لاختيار بعض العناصر المتميزة، لضمها إلى صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وتم الاستقرار على ضم 5 وجوه جديدة في المعسكر التدريبي المفتوح.
وحرص صالح وجهازه الفني على متابعة مباريات الدوري المصري لكرة الصالات، لتوسيع قاعدة الاختيار، قبل المعسكر المقبل للمنتخب، استعدادًا للمنافسات الدولية المقبلة.
كما يتابع الجهاز الفني الدي يقوده هشام صالح ويعاونه المدرب العام نادر رشاد ومدرب حراس المرمى أيمن عبدالمنعم عددًا من اللاعبين المحترفين في الدورى السعودي، لاختيار أفضل العناصر وضمها إلى المعسكر التدريبي المقبل.