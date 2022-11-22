شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صالح يستقر علي معسكر مفتوح لمنتخب الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات إقامة معسكر مفتوح للاعبي المنتخب، يبدأ يوم الجمعة المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام، لمتابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، والاطمئنان على مستواهم فى ظل استمرار مباريات الدورى المحلي.

ويتابع الجهاز الفني مباريات بطولة الدورى، لاختيار بعض العناصر المتميزة، لضمها إلى صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وتم الاستقرار على ضم 5 وجوه جديدة في المعسكر التدريبي المفتوح.