7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،يوسف حسن يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام المصرى فى الكأس ،محمد عبد المنعم يشارك فى مران الأهلى الجماعى بـ"قناع الوجه".

محمد عبد المنعم يشارك فى مران الأهلى الجماعى بـ"قناع الوجه"

بدأ محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

اقترب يوسف حسن مهاجم الزمالك الشاب من قيادة هجوم الفريق أمام المصرى البورسعيدى نظرا لغياب التونسى سيف الدين الجزيرى، الموجود مع منتخب تونس بكأس العالم، والبنينى سامسون أنيكولا الذى تأخر فى العودة من بلاده بعد الراحة التي حصل عليها بالموافقة من الجهاز الفني، إلا أن تأخره فى العودة جعل المدير الفني يخرجه من حساباته فى اللقاء المقبل.

يعود أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك، إلى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب من التدريبات خلال الفترة الماضية بناءً على رؤية البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق.

أوباما يبحث عن فرصة المشاركة مع الزمالك أمام المصرى فى الكأس

يبحث يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، عن فرصة من أجل العودة من جديد لتشكيلة الفريق بعد غيابه الطويل عن المشاركة بشكل كبير، وهو ما جعل اللاعب يدرس الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل العودة من جديد للمشاركة مع أحد الأندية خاصة أنه يمتلك بعض العروض المحلية.