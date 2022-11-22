شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يغادر إلى بلاده لحضور تشييع جنازة نجل زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى بلاده خلال الساعات القليلة الماضية لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا.

وسيغيب المدير الفني للفريق الأبيض عن مباراة المصري المقبلة في كأس مصر، على أن يتولى روي أجواش مساعد فيريرا إدارة المباراة رفقة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واجب العزاء للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، كما قدم أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي واجب العزاء للمدير الفني، وحرص على توفير مرافق للسفر مع "فيريرا" للتغلب على أي عقبات تواجهه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.