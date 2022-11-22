شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتابعون مباراة تونس والدنمارك بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الزمالك على متابعة مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره الدنماركي في افتتاح مشوار نسور قرطاج ببطولة كأس العالم 2022 .

وأصطحب لاعبو الزمالك والجهاز المعاون إحدى الشاشات المحمولة أثناء التدريبات البدنية من أجل متابعة المنتخب التونسي الشقيق.

كان لاعبو الزمالك تابعوا المباراة قبلها مباراة المنتخب السعودي الشقيق أمام الأرجنتين، والتي نجح خلالها الأخضر في تحقيق فوز تاريخي بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.