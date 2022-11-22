شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يواجه كولر أزمة غيابات دفاع الأهلى أمام المقاولون بالكأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة المقاولون، التى تُعد أول مباراة للمارد الأحمر بعد توقف الدوري، ويرغب الجهاز الفني فى مواصلة الانتصارات خلال هذه المباراة بعدما حقق 6 انتصارات رسمية تحت قيادة كولر على الصعيدين المحلي والأفريقي، ويواجه الفريق أزمة دفاعية خلال تلك المباراة بسبب الإصابات وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: كيف استعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب بكأس مصر؟

ج: الأهلي يخوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية بعدما سبق وحصل على راحة لمدة خمسة أيام عقب مباراة الداخلية بالدوري التي فاز فيها 4_1.

س: هل يخوض الأهلي مباريات ودية قبل مواجهة المقاولون العرب؟

ج: حتى الأن لم يخض الفريق أي مباريات ودية لكن هناك اتجاها لخوض مباراة ودية صباح غداً الأربعاء بالتتش مع فريق الشباب بالنادي أو أى فريق آخر، وإن كانت النية تتجه لخوض ودية بين الفريق الأول وبين فريق الشباب مُدعمين بلاعبي الدكة بالفريق الأول.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

ج: الأهلي يلتقي مع المقاولون العرب في الخامسة عصر الاحد 27 نوفمبر الجاري باستاد الأهلي والسلام في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

س: ماذا عن الإصابات التي ضربت خط دفاع الاهلى ؟

ج: تعرض محمد عبد المنعم للإصابة فى الأنف، وأجرى عملية جراحية، فيما يعاني محمود متولي من شد فى العضلة الخلفية، بينما توجه أيمن أشرف للنمسا للخضوع لفحوصات طبية على الركبة.

س: كيف سيتعامل كولر مع هذه الازمة ؟

ج: يجهز السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، الثنائى ياسر إبراهيم ورامى ربيعة مدافعى الفريق للظهور فى التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر مع عودة المنافسات المحلية.

س: ماذا عن مشوار الأهلى في الكأس ؟

ج: كان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.