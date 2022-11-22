السعودية تحقق أولى مفاجآت كأس العالم 2022 بفوز تأريخي على أرجنتين ميسي



حقق منتخب السعودية أولى مفاجآت كأس العالم 2022 في قطر، وقلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على منتخب الأرجنتين أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.



وجاء الفوز السعودي ليضع حدا لسلسلة تاريخية لمنتخب الأرجنتين وليحرمه من معادلة الرقم القياسي الذي بحوزة منتخب إيطاليا، وبلوغ المباراة الـ37 في سلسلة اللاهزيمة، إذ إن رفاق دي ماريا لم يتجرعوا مرارة الهزيمة طوال 36 مباراة على مدى الـ3 سنوات الأخيرة.



ودخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بشكل قوي وحاول مبكرا الوصول إلى مرمى المنتخب السعودي، وتألق الحارس محمد العويس بالتصدي لأول محاولة من ليونيل ميسي في الدقيقة الثانية.



ونجحت المحاولات الأرجنتينية في إحراز هدف التقدم عبر ميسي في الدقيقة السابعة.



وشهد الشوط الأول رفض 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين بسبب التسلل، ونجح دفاع المنتخب السعودي في الحد من خطورة رفاق ميسي لتنتهي المرحلة الأولى بهدف نظيف للأرجنتينيين.



في المقابل، دخل منتخب السعودية الشوط الثاني بقوة وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة الـ48.



واستغل نجوم المنتخب السعودي حالة الارتباك في صفوف الأرجنتين لتسجيل الهدف الثاني عبر تسديدة مميزة من سالم الدوسري في الدقيقة الـ54.





وحافظ المنتخب الذي يقوده الفرنسي هيرفي رينارد على تقدمه بفضل التمركز الجيد في الملعب، وعدم التراجع المبالغ فيه للدفاع عن النتيجة.



وحقق المنتخب السعودي أول 3 نقاط في المسابقة، ليتصدر مؤقتا المجموعة الثالثة في انتظار المباراة الأخرى في المجموعة التي ستجمع بولندا والمكسيك بملعب 974.



وفي الجولة الثانية يواجه منتخب السعودية السبت المقبل نظيره البولندي بملعب المدينة التعليمية، في حين سيكون منتخب الأرجنتين مطالبا بالتدارك في مباراته أمام المكسيك بملعب لوسيل.



(الجزيرة)