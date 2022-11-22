شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قاضية لمنتخب ألمانيا في كأس العالم بسبب ليروي ساني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن منتخب ألمانيا غياب نجم المنتخب عن مواجهة اليابان، في المباراة الافتتاحية للفريق ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكد المنتخب الألماني، أن هانز فليك المدير الفني سيفتقد خدمات ليروي ساني لاعب الفريق، في المباراة الافتتاحية في كأس العالم.

ويفتتح المنتخب الألماني مبارياته في كأس العالم بمواجهة اليابان يوم الأربعاء المقبل، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كل إسبانيا وكوستاريكا.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم في بيان رسمي له: "ساني سيغيب عن مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان بسبب مشكلة في الركبة".

ولم يعلن الاتحاد الألماني عن مدة غياب جناح بايرن بالتحديد، وسط توقعات بعودته قبل لقاء إسبانيا يوم الأحد المقبل.

وانطلقت بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة الأحد الماضي، وشهدت خسارة البلد المضيف ضد الإكوادور بهدفين دون رد لحساب المجموعة الأولى

بينما اكتسح المنتخب الإنجليزي نظيره المنتخب الإيراني، بسداسية مقابل هدفين، وتعادل ويلز ضد أمريكا بهدف لكل منتخب لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وفي المجموعة الأولى اقتنص المنتخب الهولندي فوزًا صعبًا ضد السنغال، بهدفين دون رد.