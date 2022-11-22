الامارات | محمد بن راشد يهنئ المنتخب السعودي بالفوز التاريخي على الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقدماً التهنئة إلى المنتخب السعودي عقب الفوز على منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد أداء رجولي من الأخضر السعودي ليوثقوا تاريخاً جديداً لكرة القدم السعودية والعربية عقب الفوز بنتيجة 2-1 في أولى مباريات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة.

وقال سموه " فوز مستحق .. أداء قتالي .. فرحة عربية .. ألف مبروووووك للمنتخب السعودي .. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا …"

وحقق المنتخب السعودي مفاجأة هي الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم بتحقيق الفوز على المنتخب الأرجنتيني المصنف الثالث عالمياً والمرشح بقوة للتويج بلقب كأس العالم في أولى مباريات المنتخبين في كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الثالثة.



