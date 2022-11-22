الامارات | محمد بن راشد مهنئاً السعودية: فوز مستحق.. أداء قتالي وفرحة عربية

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد مهنئاً السعودية: فوز مستحق.. أداء قتالي وفرحة عربية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المنتخب السعودي بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
وقال صاحب السمو على حسابه في "تويتر": "فوز مستحق .. أداء قتالي .. فرحة عربية .. ألف مبروووووك للمنتخب السعودي .. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا".
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