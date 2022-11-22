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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض منتخب تونس مباراة قوية ضد نظيره الدنماركي، في مستهل مشواره بنهائيات كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب تونس نظيره الدنماركي، الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022.

انطلاق مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022 (بث مباشر)

المباراة ستكون مهمة للمنتخبين، لا سيما وأن المجموعة الرابعة التي يلعبان فيها تضم إلى جوارهما منتخب فرنسا بطل العالم، بالإضافة إلى أستراليا.

أجرت جلال القادري، مدرب منتخب تونس، 4 تغييرات على التشكيلة التي خسرت 1-5 من البرازيل في مباراة ودية قبل كأس العالم 2022.

وسيبدأ أنيس بن سليمان وعصام الجبالي، المحترفان في الدنمارك بالتشكيلة الأساسية، بينما يجلس المهاجم المخضرم وهبي الخزري على مقاعد البدلاء.

ووضع مدرب الدنمارك كاسبر يولماند ثقته في المهاجم كاسبر دولبرج لقيادة الخط الأمامي في استاد المدينة التعليمية.

ولم يسجل اللاعب البالغ عمره 25 عاما أي هدف منذ انضمامه إلى إشبيلية معارا من نيس الفرنسي، وسيتعاون الآن مع صانع اللعب كريستيان إريكسن الذي يخوض أول نهائيات كبرى منذ معاناته من أزمة قلبية في الملعب في مباراة أمام فنلندا ببطولة أوروبا 2020.

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: علي عبدي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - ديلان برون - محمد دراجر.

خط الوسط: عيسى العيدوني – إلياس السخيري – أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: يوسف المساكني - عصام الجبالي.

تشكيل منتخب الدنمارك ضد تونس في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: يواكيم أندرسن - سيمون كاير - أندرياس كريستنسن – يواكيم مايله.

خط الوسط: بيير-إميل هويبرج - توماس ديلاني - كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: أندرياس سكوف أولسن - كاسبر دولبرج - راسموس كريستنسن.

بات منتخب تونس على بعد خطوات قليلة من تحقيق مفاجأة تاريخية في كأس العالم 2022، خلال أولى مبارياته ضد الدنمارك.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة الدنمارك، الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022.

وقبل ساعات من المباراة، توقع ثنائي الباندا الشهير سهيل وثريا الفائز منهما، وذلك في مقطع فيديو نشرته شبكة "بي إن سبورتس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويترقب عشاق كرة القدم حاليا توقعات الثنائي منذ انطلاق البطولة، خاصة بعد صحة التوقعات بفوز الإكوادور أمام قطر في مباراة الافتتاح، يوم الأحد الماضي.

وحمل ثنائي الباندا، سهيل وثريا، مفاجأة سارة للجماهير التونسية، بتوقع فوز "نسور قرطاج" في مباراتهم الأولى ضد الدنمارك، في المجموعة الرابعة.

وإذا تحقق هذا التوقع، سيكون منتخب تونس على موعد مع انتصار تاريخي، حيث لم يسبق له الفوز على منتخب أوروبي في مشاركاته الـ5 السابقة.

وحقق منتخب تونس انتصارين فقط في 5 مشاركات، أولهما أمام المكسيك بنتيجة (3-1) في مونديال 1978، والثاني أمام بنما بنتيجة (2-1) في النسخة الأخيرة روسيا 2018.

واقتحمت الحيوانات عالم توقعات كرة القدم في السنوات الأخيرة، حيث كان الظاهرة الأبرز، الأخطبوط "بول"، في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2022:

مباراة منتخبي السعودية والأرجنتين في تمام الساعة (12 مساءً بتوقيت القاهرة)، (1 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(2 مساءً بتوقيت الإمارات)، وستقام المواجهة على أرضية ملعب لوسيل.

مباراة منتخبي تونس والدنمارك في تمام الساعة (3 مساءً بتوقيت القاهرة)، (4 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(5 مساءً بتوقيت الإمارات)، وستقام المواجهة على أرضية ملعب المدينة التعليمية.

مباراة منتخبي المكسيك وبولندا في تمام الساعة (6 مساءً بتوقيت القاهرة)، (7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(8 مساءً بتوقيت الإمارات)، وستقام المواجهة على أرضية ملعب 974 بالدوحة.

مباراة منتخبي فرنسا وأستراليا في تمام الساعة (9 مساءً بتوقيت القاهرة)، (10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(11 مساءً بتوقيت الإمارات)، وستقام المواجهة على أرضية ملعب الجنوب.