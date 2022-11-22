أولى مفاجآت المونديال.. السعودية تقدم ملحمة كروية وتحقق فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

تقدم المنتخب الأرجنتيني مبكراً عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس محمد العويس.

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وفي الشوط الثاني انقلب الحال، حيث نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة على طبق من ذهب من عبد الإله المالكي.

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وفي الدقيقة 54، ينجح سالم الدوسري في قلب الطاولة ويسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي لتنتهي المباراة 2-1.

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ودخل منتخب السعودية مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

وبدأ منتخب الأرجنتين المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيماليانو مارتينيز.

الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، نوهيل مولينا.

الوسط: أليخاندرو جوميز، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول.

الهجوم: آنخل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.