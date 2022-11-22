شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلي توصى ببقاء المواهب الشابة..ويوسف حسن يقترب من قيادة الزمالك أمام المصرى .." النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،لجنة تخطيط الأهلي توصى ببقاء المواهب الشابة،يوسف حسن يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام المصرى فى الكأس .

أوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ببقاء بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الموسم الجاري بشكل مُنتظم، ورغم أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر أبدى ترحيبه برحيل بعض اللاعبين لعدم حاجة الفريق لجهودهم، وفى مقدمتهم محمد محمود وزياد طارق وشادي رضوان، إلا أن اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وحسام غالي ترى أنه من الأفضل بقاء بعض المواهب الشابة فى الفريق تمهيداً لمنحها فرصة الفترة المقبلة.

وتؤكد اللجنة أن الثنائي زياد طارق وشادي رضوان من المواهب الجيدة في الأهلي بل إنها من أبرز العناصر الشابة فى الدوري المصري، لذا من الأفضل الإبقاء عليها لنهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، كما أوصت اللجنة ببقاء حسام حسن مهاجم الفريق رغم عدم مشاركته بشكل مُنتظم مع الفريق خلال الموسم الجاري.

منح الجهاز الطبي للنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، الضوء الأخضر للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للاعتماد على المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق فى المباريات المقبلة، بعدما تعافى اللاعب تماماً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى العضلة الخلفية.

وأكد الجهاز الطبي أن ديانج بات جاهزاً للمشاركة فى المباريات الرسمية بعدما شارك في التدريبات الجماعية الأخيرة دون شعور بأية آلام من الإصابة التى حرمته من المشاركة مع الأهلي في مباراتي السوبر المصري الأخير أمام الزمالك والداخلية بالجولة الثالثة للدوري واللتين فاز فيهما الأهلي بثنائية نظيفة و4-1 على التوالي.

يعود أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك، إلى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب من التدريبات خلال الفترة الماضية بناءً على رؤية البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق.

يأتي ذلك عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني فى معسكر نوفمبر الجاري، والذى تخلله مباراة بلجيكا الودية بالكويت والتى انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد مصطفى "زيزو" فى التدريبات الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر.

اقترب يوسف حسن مهاجم الزمالك الشاب من قيادة هجوم الفريق أمام المصرى البورسعيدى نظرا لغياب التونسى سيف الدين الجزيرى، الموجود مع منتخب تونس بكأس العالم، والبنينى سامسون أنيكولا الذى تأخر فى العودة من بلاده بعد الراحة التي حصل عليها بالموافقة من الجهاز الفني، إلا أن تأخره فى العودة جعل المدير الفني يخرجه من حساباته فى اللقاء المقبل.

ووضع فيريرا برنامجا تأهيليا مكثفا ليوسف حسن لتجهيزه بالشكل الملائم، خاصة أنه لم يشارك مع الفريق فى أى مباراة منذ قدومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من وادى دجلة، وهو ما جعل المدير الفني يعقد جلسة خاصة مع المهاجم الشاب، أكد له فيها ثقته التامة فى قدراته ومعرفته بمستواه الفني، مؤكدا ضرورة اقتناص الفرصة خلال الفترة المقبلة من أجل الإستمرار مع الفريق في المباريات المقبلة.

القلعة الحمراء

أوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ببقاء بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الموسم الجاري بشكل مُنتظم، ورغم أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر أبدى ترحيبه برحيل بعض اللاعبين لعدم حاجة الفريق لجهودهم، وفى مقدمتهم محمد محمود وزياد طارق وشادي رضوان، إلا أن اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وحسام غالي ترى أنه من الأفضل بقاء بعض المواهب الشابة فى الفريق تمهيداً لمنحها فرصة الفترة المقبلة.

وتؤكد اللجنة أن الثنائي زياد طارق وشادي رضوان من المواهب الجيدة في الأهلي بل إنها من أبرز العناصر الشابة فى الدوري المصري، لذا من الأفضل الإبقاء عليها لنهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، كما أوصت اللجنة ببقاء حسام حسن مهاجم الفريق رغم عدم مشاركته بشكل مُنتظم مع الفريق خلال الموسم الجاري.

طبيب الأهلى يمنح الضوء الأخضر لمشاركة أليو ديانج فى مباراة المقاولون

منح الجهاز الطبي للنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، الضوء الأخضر للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للاعتماد على المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق فى المباريات المقبلة، بعدما تعافى اللاعب تماماً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى العضلة الخلفية.

وأكد الجهاز الطبي أن ديانج بات جاهزاً للمشاركة فى المباريات الرسمية بعدما شارك في التدريبات الجماعية الأخيرة دون شعور بأية آلام من الإصابة التى حرمته من المشاركة مع الأهلي في مباراتي السوبر المصري الأخير أمام الزمالك والداخلية بالجولة الثالثة للدوري واللتين فاز فيهما الأهلي بثنائية نظيفة و4-1 على التوالي.

زيزو يعود للتدريبات الجماعية للزمالك اليوم استعداداً لمواجهة المصرى

يعود أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك، إلى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب من التدريبات خلال الفترة الماضية بناءً على رؤية البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق.

يأتي ذلك عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني فى معسكر نوفمبر الجاري، والذى تخلله مباراة بلجيكا الودية بالكويت والتى انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد مصطفى "زيزو" فى التدريبات الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر.

يوسف حسن يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام المصرى فى الكأس

اقترب يوسف حسن مهاجم الزمالك الشاب من قيادة هجوم الفريق أمام المصرى البورسعيدى نظرا لغياب التونسى سيف الدين الجزيرى، الموجود مع منتخب تونس بكأس العالم، والبنينى سامسون أنيكولا الذى تأخر فى العودة من بلاده بعد الراحة التي حصل عليها بالموافقة من الجهاز الفني، إلا أن تأخره فى العودة جعل المدير الفني يخرجه من حساباته فى اللقاء المقبل.

ووضع فيريرا برنامجا تأهيليا مكثفا ليوسف حسن لتجهيزه بالشكل الملائم، خاصة أنه لم يشارك مع الفريق فى أى مباراة منذ قدومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من وادى دجلة، وهو ما جعل المدير الفني يعقد جلسة خاصة مع المهاجم الشاب، أكد له فيها ثقته التامة فى قدراته ومعرفته بمستواه الفني، مؤكدا ضرورة اقتناص الفرصة خلال الفترة المقبلة من أجل الإستمرار مع الفريق في المباريات المقبلة.