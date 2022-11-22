شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتابع قمة شباب الأهلى والزمالك من الملعب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى كولر المدير الفني لفريق الاهلى على متابعة مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك مواليد 2001 و المقامة حاليا على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في قمة دوري الجمهورية للشباب، ضمن الجولة السابعة من الموسم.

يدخل «أهلي 2001» مباراة اليوم أمام الزمالك وهو يسعى بقوة لحسم قمة دوري الشباب لصالحه، لكي يواصل تقدمه في جدول الترتيب، والمنافسة على تحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

وخاض فريقا الأهلي والزمالك 5 مباريات فقط من أصل 6 مباريات هذا الموسم، بعدما تأجلت مباراة الأهلي أمام الاتحاد ومباراة الزمالك أمام الإسماعيلي ضمن الجولة السادسة.

ويمتلك أهلي 2001 في رصيده 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، بينما يمتلك الزمالك 3 نقاط يحتل بهم المركز 19 وقبل الأخير.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2001 شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد السيد إخصائي التدليك.