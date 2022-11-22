موعد مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم السبت المقبل 26 نوفمبر 2022، باستاد برج العرب فى دور الـ8 بكأس مصر، وفقا للمواعيد التى أعلنها اتحاد الكرة وستقام المباراة بدون جمهور.

موعد مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر

موعد مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر فى الخامسة مساء السبت المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر

تذاع مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر على قناة أون تايم سبورتس.

ويعود أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك، إلى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب من التدريبات خلال الفترة الماضية بناءً على رؤية البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق.

يأتي ذلك عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني فى معسكر نوفمبر الجاري، والذى تخلله مباراة بلجيكا الودية بالكويت والتى انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد مصطفى "زيزو" فى التدريبات الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.