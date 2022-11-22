شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستعيد جهود محمود وحيد أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمود وحيد الظهير الأيسر في مباراة الأهلى المقرر لها الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية لفريقه.

وتعافى محمود وحيد من الإصابة بشد في العضلة الضامة والذى تعرض له فى أحد التدريبات خلال الفترة الماضية ، ونفذ اللاعب برنامج تأهيلى مكثف خلال معسكر الطلائع بالقاهرة.

ونجح نادى طلائع الجيش فى استعارة محمود وحيد، الظهير الأيسر للنادى الأهلى في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكان محمود وحيد انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من مصر المقاصة فى سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019.

وإجمالا.. شارك محمود وحيد في 46 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 2320 دقيقة لعب، لم يسجل أى أهداف ولكنه صنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.