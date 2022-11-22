شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي..جلسة بين كولر واللاعبين..فقرة بدنية ..وتنفيذ خطط فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الأحد المقبل في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث فنيا وإداريا عن المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون في بداية المران تدريبات بدنية وتأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، ومحمود حمدي المختصين بالتأهيل في الفريق ، وشهد المران تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية.

ويلتقي الاهلي مع المقاولون العرب في الخامسة من مساء الأحد المقبل باستاد الأهلي والسلام في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر ، وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي والمقاولون العرب مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها .