شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الجولة الرابعة.. 8 فرق لم تعرف طعم الانتصار بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تعرف 8 فرق طعم الانتصار في الدوري المصري بعد مرور ثلاثة جولات على انطلاق المسابقة، التي تستأنف غدا باقامة ثلاثة مواجهات.

وفشلت فرق المقاولون العرب، بيراميدز، سموحة، إنبي، أسوان، الإسماعيلي، الداخلية، وحرس الحدود في تحقيق أي انتصار حتى الآن.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من عمر البطولة برصيد 9 نقاط ويليه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط

تستأنف اليوم الأربعاء منافسات الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاثة مباريات قوية، حيث تجمع المواجهة الأولى النادي الإسماعيلي أمام نظيره فاركو، فيما تقام المباراة الثانية بين بيراميدز والبنك الأهلي، وتجمع المواجهة الثالثة نادي فيوتشر وأسوان.