شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا بقائمة البنك الأهلى استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي قائمة تضم 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز والمقرر لها غدا الأربعاء في الخامسة مساء ويستضيفها ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت قائمة البنك الأهلى لمباراة بيراميدز علي النحو التالي ..

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل ، محمود الزنفلي

خط الدفاع .. عاصم صلاح _ أسحاقو يعقوبو _ أسامة إبراهيم _ أحمد توفيق _ أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ أحمد العش .

خط الوسط .. أحمد سعيد _ محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمد لعبة _ محمود سيد _ محمد هلال _ إسلام جابر _ موسي دياوارا

خط الهجوم .. رزاق سيسيه _ كريم بامبو _ ناصر منسي _ أسامة فيصل