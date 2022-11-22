شكرا لقرائتكم خبر عن خماسى الأهلي الدولي ينتظم فى المران الجماعي استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك لاعبي الأهلي الدوليين في مران الفريق الجماعي الذي أُقيم صباح اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش بعدما اكتفوا بأداء برنامج استشفائي خلال مران الأمس الذي يُعد الأول لهم بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي.

وضم المنتخب الوطني الأول ، خمسة لاعبين من الأهلي خلال المعسكر الأخير وهم ، محمد الشناوي ، أكرم توفيق ، حمدي فتحي ، محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وتعرض حمدي فتحي لأصابة أبعدته عن ودية بلجيكا الأخيرة التى أقيمت في الكويت وفازت فيها مصر بهدفين لهدف.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث فنيا وإداريا عن المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون في بداية المران تدريبات بدنية وتأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، ومحمود حمدي المختصين بالتأهيل في الفريق ، وشهد المران تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية.

ويلتقي الاهلي مع المقاولون العرب في الخامسة من مساء الأحد المقبل باستاد الأهلي والسلام في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر ، وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي والمقاولون العرب مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها .