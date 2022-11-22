شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة "أسبانية - ألمانية" فى نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السابعة والنصف من مساء اليوم فريق كرة سلة الأهلى رجال مع نظيره الاتحاد السكندري فى ذهاب نهائي الدورى المرتبط، والذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وتشهد المباراة قيادة فنية أجنبية حيث يتولى قيادة الأهلى الاسبانى أوجستى بوش بينما يتولى تدريب الاتحاد الألمانى هنريك رودل .

وتولى اوجستى بوش تدريب الاهلى بعد تحقيق عدة بطولات لفريق الزمالك الذى تولى تدريبه قبل قيادته للاحمر ، بينما تولى رودل تدريب الفريق السكندرى بعد رحيل أحمد مرعى لقيادة الزمالك .

وحقق بوش عدة بطولات مع الأهلى وصلت إلى 5 بطولات الموسم الماضى آخرها بطولة السوبر ومن قبلها البطولة العربية والمرتبط والكأس والمنطقة.

فى المقابل يسعى مدرب الاتحاد لتحقيق أولى بطولاته مع الفريق السكندرى خاصة وأن هذا هو أول اختبار له مع زعيم الثغر.