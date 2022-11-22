شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البطاقة الدولية لمحترف طائرة الأهلى الكوبى يوندر جارسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت البطاقة الدولية للكوبي يوندر جارسيا محترف الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، ليصبح من حق اللاعب المشاركة مع المارد الأحمر في المباريات المقبلة.

ويستضيف الأهلي اليوم بتروجيت في السادسة مساءً، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي بالدوري الممتاز للكرة الطائرة.

من المقرر أن يشارك اللاعب الكومي في مباراة اليوم أمام بتروجيت في منافسات الممتاز للكرة الطائرة.

وكما يحرص الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على إنهاء وحل جميع مشاكل الأندية المصرية، من اجل المنافسه القويه في الدوري، والنهوض بكرة الطائرة المصرية.

ويتواجد رجال طائرة الأهلي في المجموعة الثالثة بالدور التمهيدي بالدوري الممتاز مع، بنها وبتروجيت و اسكندرية للبترول و مصر للبترول والترسانة.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالدور التمهيدي برصيد 12 نقطة.