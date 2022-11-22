شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الأهلى والاتحاد السكندرى للوصول لنهائى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السابعة والنصف من مساء اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندري فى ذهاب نهائي دورى المرتبط والذى يقام بصالة حسن مصطفى باكتوبر.

نرصد فى السطور التالية مشوار فريقا الأهلى والاتحاد فى دورى كرة السلة حتى الوصول للمباراة النهائية..



مشوار الأهلى فى دوري السلة مشوار الأهلى فى دوري السلة

تصدر الأهلى دور المجموعات فى دورى كرة السلة بعدما حقق الفوز فى جميع مبارياته، ذهابا وإيابا، أمام سموحة وطلائع الجيش ودسوق.

وفى دور الـ 16 فاز الأهلى على هليوبوليس 68/52 ذهابا و 82/59 ايابا .

وفى ربع النهائي فاز على سبورتنج 74/55 ذهابا وبنتيجة 71/64 إيابا، حتى واجه الزمالك فى نصف النهائي ، وتغلب عليه فى الذهاب 71/64 وفى العودة 66/63



مشوار الاتحاد السكندري فى دوري السلة مشوار الاتحاد السكندري فى دوري السلة

خلال الدور التمهيدي فاز الاتحاد السكندري على الزهور وهليوبوليس والتأمين ذهاب وعودة، وفى دور الـ16 فاز على دسوق ذهاب وعودة ، وصعد لربع النهائي.

فى ربع النهائي فاز على الاتصالات ذهاب وعودة وصعد لنصف النهائي ، فالتقى مع الجزيرة وفاز ذهابا وخسر فى العودة إلا أن فريق المرتبط فاز ذهاب وعودة فصعد الفريق للنهائي.