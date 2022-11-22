شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي ينتظم فى جزء من التدريبات الجماعية بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جزء من التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق إن حالة حمدي فتحي الطبية مطمئنة بعد تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي المحدد له ، وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في معسكر المنتخب الوطني.

وشهد مران اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد القادم على ملعب الأهلي و السلام.