شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. محمود أبو رجيلة من الكرة الشراب لنجومية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم محمود أبو رجيلة نجم الزمالك ومدربه الأسبق.

ولد محمود أبو رجيلة فى عابدين عام 1941 ، بدأت ممارسة كرة القدم مع الكرة الشراب، بالدورات التى ينظمها الحى ، وأقامت إحدى الجرائد دورة للكرة الشراب ، وكان عمره وقتها 17 عاما فتم ضمه لناشئين الزمالك ، ونال إعجاب حلمى زامورا فقام حنفى بسطان بتصعيده للفريق الاول عام 1957 ، واستمر بالفريق حتى 1966 .

ترجع تسميته بأبو رجيلة نسبة إلى عبد اللطيف أبو رجيلة رئيس نادى الزمالك الأسبق الذى أمر بتعيين محمود أبو رجيلة فى إحدى شركاته فى أحد الفترات نتيجة المرور بضائقة مالية.