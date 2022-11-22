شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن برنامج تأهيل أيمن أشرف بعد العودة من رحلة طبية في النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أيمن أشرف، مدافع الأهلي إلى القاهرة بعد انتهاء الفحوصات الطبية على الركبة التي أجراها في النمسا وألمانيا مؤخرا؛ ليبدأ من اليوم في تنفيذ البرنامج التأهيلي المحدد له.

وأوضح لدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن أيمن أشرف أنهى الفحوصات الطبية اللازمة والتي جاءت جيدة للاطمئنان على برنامجه التأهيلي والعلاجي، وأشار طبيب الفريق إلى أن أيمن أشرف سيخضع لبرنامج تأهيلي منفرد لمدة أسبوع يبدأ في تنفيذه من اليوم، وينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث فنيا وإداريا عن المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون في بداية المران تدريبات بدنية وتأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، ومحمود حمدي المختصين بالتأهيل في الفريق ، وشهد المران تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية.

ويلتقي الاهلي مع المقاولون العرب في الخامسة من مساء الأحد المقبل باستاد الأهلي والسلام في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر ، وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي والمقاولون العرب مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها .