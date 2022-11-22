الامارات | المنتخب السعودي يكتب التاريخ في كأس العالم ويقسو على الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتب المنتخب السعودي تاريخاً جديداً في بطولات كأس العالم بعدما حقق الفوز على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في مباراة تاريخية تقدم فيها ميسي بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول للمنتخب الأرجنتيني، ولكن رجال المنتخب السعودي نجحوا في تحويل تأخرهم إلى فوز تاريخي في الشوط الثاني بنتيجة 2-1.

أحرز هدفي المنتخب السعودي صالح الشهري في الدقيقة 48 وسالم الدوسري في الدقيقة 53 ليحقق أقوى ريمونتادا تاريخية وفوز كبير للمنتخب السعودي على رفاق ميسي.