كأس العالم 2022.. السعودية أمام الأرجنتين ومواجهة قوية بين بولندا والمكسيك.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، 22-11-2022، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً بقطر.

وسيلتقي منتخب بولندا مع نظيره المكسيك في اللقاء الذي يقام على ملعب "استاد 974"، فيما يواجه المنتخب الأخضر السعودي مع نظيره الأرجنتيني في المباراة التي تقام على ملعب لوسيل.

فيما يستهل منتخب فرنسا مشواره بمونديال العالم أمام نظيره أستراليا.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

الأرجنتين ضد السعودية

تنطلق المباراة في تمام 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 1 ظهرًا بتوقيت السعودية.

وتُذاع المباراة على Alkass EXTRA TWO HD، beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 1 Max

وهناك تقارير تفيد بإذاعة المباراة على قناتيّ "بي إن سبورت" و"الكاس القطرية" المفتوحتين على القمر الصناعي نايل سات.

الدنمارك ضد تونس

تنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

وتُذاع على beIN Sports HD 2 Max، Alkass EXTRA TWO HD، Alkass EXTRA One HD

المكسيك ضد بولندا

تنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

وتُذاع المباراة على Alkass EXTRA TWO HD، beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports 1 FR

فرنسا ضد إستراليا

تنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

وتُذاع المباراة على beIN Sports HD 1 Max، Alkass EXTRA TWO HD، Alkass EXTRA One HD.