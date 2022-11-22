السعودية تواجه الأرجنتين في مواجهة منتظرة بكأس العالم.. الموعد والتشكيل المتوقع.. وقناتان مفتوحتان تنقلان المباراة

الشارقة - اميمة ياسر -

يترقب عشاق الكرة العربية، ظهر اليوم الثلاثاء، مباراة منتخب السعودية أمام الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 والمقامة حالياً في قطر.

وتحظى مباراة السعودية والأرجنتين باهتمام كبير، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير المتوقع للمنتخب الأخضر في المباراة.

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة على ملعب "لوسيل"، وتنطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس العالم، منتخب السعودية، في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من منتخبات الأرجنتين، المكسيك، وبولندا.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، عبد الإله العامري، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ منتخب "التانجو" المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: أكونيا، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس أوتامندي، فويث.

وسط الملعب: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، آنخيل دي ماريا

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

القنوات الناقلة

وستنقل المباراة عبر قناة "الكأس القطرية"، بالإضافة إلى beIN Sports HD 1 Max، ويعلّق عليها المعلق حسن العيدروس.

كما ستنقل المباراة عبر قناتيّ "الكاس" و"بي إن سبورت" المفتوحتين على القمر الصناعي نايل سات.

وفيما يلي ترددات قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات:

القمر: نايل سات Nilesat

تردد القناة: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة إرسال البث: DVB-S2.

التردد الأول beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد الثاني beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الثالث beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

وفيما يلي تردد قناة الكاس على النايل سات:

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.